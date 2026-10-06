La Municipalidad de Rivadavia comenzó los trabajos para pavimentar el Loteo Rumbos, una obra que se ejecutará por etapas y que está prevista para alcanzar a la totalidad del barrio.

Actualmente, las tareas se concentran en la primera etapa del proyecto, que contempla el nivelamiento y la preparación del suelo. Estos trabajos son necesarios para acondicionar las calles antes de avanzar con la colocación del pavimento.

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Una obra financiada con fondos municipales

Según informó el municipio, la obra será financiada íntegramente con recursos propios. El proyecto apunta a mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad para las familias que viven en el sector.

La pavimentación se desarrollará de manera progresiva hasta completar las calles del Loteo Rumbos. De esta forma, la obra busca dar respuesta a una de las necesidades de infraestructura planteadas por los vecinos del barrio.

Desde el municipio señalaron que la intervención forma parte del plan de obras que la comuna lleva adelante con fondos municipales y que contempla mejoras en distintos sectores de Rivadavia.

El avance de los trabajos permitirá conocer progresivamente el ritmo de ejecución de cada etapa hasta completar la pavimentación prevista para el barrio.