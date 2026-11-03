Rivadavia comenzó con la construcción de un nuevo playón en el barrio Cesap

La Municipalidad de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, comenzó con las tareas de movimiento de suelo para la construcción de un nuevo playón deportivo en el barrio CESAP. Los trabajos en la zona permitirán sumar un punto clave de recreación, encuentro comunitario y práctica de actividades físicas para niños, jóvenes y adultos.

El proyecto de infraestructura municipal nació como respuesta directa a una reunión concretada el 5 de octubre entre el intendente Sergio Miodowsky y los residentes de la zona. Durante dicho encuentro, la comunidad manifestó la urgencia de disponer de una zona adecuada para el esparcimiento y la práctica deportiva.

Tras el pedido vecinal, el jefe comunal asumió la responsabilidad de dar comienzo a las labores técnicas en los primeros días hábiles del mes de noviembre. La gestión local cumplió lo pactado de manera estricta y desplegó las maquinarias en el predio para dar inicio formal a las tareas preliminares de nivelación.

El espacio no solo contará con la cancha multipropósito, sino que la intervención integral incluye la realización de veredas perimetrales en todo el contorno. Asimismo, el municipio concretará la instalación de luminarias con tecnología LED de última generación e incorporará un sector equipado con juegos infantiles.

Con esta importante infraestructura en marcha, la comuna de Rivadavia fortalece el desarrollo de sus espacios públicos mediante proyectos nacidos del diálogo directo. La meta principal de la labor municipal busca afianzar la convivencia, la integración social y el bienestar de los vecinos del sector.