Rivadavia construye cuatro nuevas plazas en el barrio Del Bono Green

La Municipalidad de Rivadavia avanza con la construcción de cuatro nuevas plazas en el barrio Del Bono Green, una intervención que busca ampliar los espacios públicos destinados al encuentro, la recreación y la práctica de actividades físicas para los vecinos.

Las obras se desarrollan sobre la calle principal del barrio y comenzaron hace aproximadamente 30 días. Según informó el municipio, los trabajos registran un importante nivel de avance y se estima que estarán finalizados en unos 45 días.

El proyecto contempla la instalación de aparatos para realizar actividad física, juegos infantiles, pérgolas destinadas a espacios de descanso y una pequeña área deportiva pensada para el disfrute de personas de todas las edades.

Además, la intervención incluye la construcción de nuevas veredas para mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad y la conexión de los nuevos espacios verdes con el resto del barrio.

Desde la comuna destacaron que la iniciativa busca brindar a los vecinos más lugares para compartir en familia, practicar deporte y fortalecer la vida comunitaria.

La obra forma parte del plan de mejoramiento de los espacios públicos que impulsa la gestión del intendente Sergio Miodowsky, con el objetivo de dotar al departamento de infraestructura urbana orientada al bienestar, la accesibilidad y la recreación.

Una vez finalizados los trabajos, el barrio Del Bono Green contará con cuatro nuevas plazas equipadas para el uso cotidiano de los vecinos, ampliando la oferta de espacios verdes y de esparcimiento en la zona.