El departamento de Rivadavia coronó a su nueva Reina del Adulto Mayor durante una celebración realizada en el Salón La Cabaña, donde vecinos y vecinas participaron de una noche de encuentro, reconocimiento y celebración.

La elección tuvo como protagonistas a las participantes que representaron a distintos sectores de la comunidad y que compartieron una jornada marcada por la emoción y la participación. La propuesta buscó poner en valor la experiencia, la vitalidad y el rol activo de los adultos mayores dentro de la comunidad.

Tras la elección, Mónica Muggiani, de 64 años y representante del Barrio CESAP, fue coronada como Reina del Adulto Mayor de Rivadavia. Como Virreina fue elegida Susana Durán, de 68 años, quien acompañará a la flamante soberana en las actividades destinadas a este sector de la comunidad.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo, con la presencia de familiares, amigos y vecinos que acompañaron a las participantes durante la elección. El encuentro permitió además generar un espacio de participación y socialización para los adultos mayores del departamento.

Desde la Municipalidad de Rivadavia señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de las propuestas destinadas a promover una vida activa y la participación de los adultos mayores en la comunidad. La elección también buscó favorecer el encuentro entre generaciones y generar espacios donde puedan compartir experiencias y actividades.