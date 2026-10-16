La Municipalidad de Rivadavia formalizó una alianza estratégica mediante la firma de un convenio con la reconocida empresa LiuGong, con el propósito de fortalecer la formación técnica de los operarios municipales que trabajan habitualmente con maquinaria vial, así como del personal técnico encargado del mantenimiento de las unidades.

Formación técnica, eficiencia y seguridad

A través de esta iniciativa, los trabajadores del municipio accederán a capacitaciones específicas diseñadas para mejorar sus conocimientos y destrezas prácticas en la operación de los equipos heavy-duty.

El programa no solo está orientado al manejo en campo, sino también al cuidado preventivo y mantenimiento integral de la flota. De esta manera, la comuna busca: promover un uso más eficiente y seguro de los equipos viales; optimizar el funcionamiento operativo en las obras públicas cotidianas; y contribuir a prolongar la vida útil de las herramientas y maquinarias de la comuna.

Inversión en recursos municipales y mejora de servicios

Esta medida se enmarca dentro de una política pública de fortalecimiento de los recursos municipales, reconocidos institucionalmente como fundamentales para aprovechar al máximo las herramientas destinadas a las tareas operativas diarias en el departamento.

Con la firma de este acuerdo, la gestión encabezada por el intendente Sergio Miodowsky reafirma su compromiso con la instrucción continua de los empleados públicos y la optimización de las prestaciones comunales, con la premisa de que la inversión en formación técnica se traduce en el crecimiento del departamento y en un mejor servicio para los vecinos de Rivadavia.