En el marco del Día del Árbol Provincial, Rivadavia prepara una jornada destinada a promover el reciclaje y fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente.

La actividad se desarrollará este jueves 10 de septiembre, desde las 9, en el Parque de Rivadavia, donde los vecinos podrán participar de diferentes propuestas vinculadas con la naturaleza, la educación ambiental y los hábitos sustentables.

El principal atractivo será el Eco Canje. Para participar, los vecinos deberán acercar 20 productos reciclables, limpios y secos. A cambio podrán llevarse suculentas, plantines, árboles o compost para sus hogares.

La iniciativa busca incentivar la separación de residuos en origen y demostrar que los materiales que muchas veces terminan como desechos pueden convertirse nuevamente en recursos.

Propuestas para toda la familia

Además del intercambio de materiales reciclables, durante la jornada habrá diferentes espacios educativos y de concientización.

El área de Tenencia Responsable brindará información relacionada con el cuidado y bienestar de los animales de compañía, mientras que la Secretaría de Servicios y la Dirección de Medio Ambiente acercarán información y servicios vinculados con la limpieza, la higiene urbana y las políticas ambientales que se implementan en el departamento.

También participará la Secretaría de Ambiente del Gobierno de San Juan, con propuestas destinadas a conocer más sobre la flora local, la conservación de los espacios naturales y la importancia de avanzar hacia un desarrollo sustentable.

Conciencia ambiental y participación

Desde la Municipalidad de Rivadavia destacaron la importancia de generar espacios en los que los vecinos puedan involucrarse activamente en el cuidado del ambiente.

La jornada permitirá que las familias reciclen, incorporen conocimientos y se lleven elementos para sumar más naturaleza a sus hogares.

De esta manera, el Día del Árbol Provincial se convertirá en una oportunidad para promover prácticas sustentables y reforzar el compromiso colectivo con un Rivadavia más limpio, verde y responsable.