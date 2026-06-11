Rivadavia avanza con la inauguración de una nueva Oficina de Atención al Vecino, un espacio destinado a recibir reclamos, canalizar consultas y acercar la gestión municipal a los ciudadanos. El anuncio fue realizado por el intendente Sergio Miodowsky, quien además destacó los resultados obtenidos a través de una plataforma digital implementada a fines de 2025, que ya permitió resolver miles de solicitudes vinculadas a servicios urbanos.

“Esta iniciativa forma parte de una política que sostenemos desde el inicio de la gestión: estar cerca de la gente y atender sus necesidades de manera directa”, señaló Miodowsky. “La Oficina de Atención al Vecino permitirá que los ciudadanos presenten sus reclamos, sean escuchados y que podamos dar respuesta a las distintas situaciones que surgen en el día a día”, agregó.

El jefe comunal remarcó que la incorporación de un nuevo sistema informático marcó un cambio en la gestión de los pedidos vecinales. “Desde diciembre de 2025 hemos logrado resolver 5.700 reclamos vinculados a luminarias, espacios verdes, retiro de escombros, residuos y otros servicios esenciales”, afirmó.

Además, aseguró que durante el mes en curso ingresaron alrededor de 1.000 nuevos reclamos que también fueron solucionados. “Cada pedido tiene un impacto concreto en la calidad de vida de los vecinos. Cuando una familia solicita la reparación de una luminaria, no se trata solamente de una lámpara apagada, sino de una situación que puede afectar la seguridad de quienes transitan por la zona. Por eso buscamos actuar con rapidez”, explicó.

Obras en el departamento

Miodowsky informó que actualmente el municipio ejecuta 25 obras distribuidas en diferentes puntos del departamento. Según detalló, los trabajos incluyen urbanización, construcción de cordón cuneta, veredas, iluminación, bacheo y mejoras en plazas y espacios públicos.

“Hoy se pueden observar cuadrillas trabajando de manera permanente en distintos sectores de Rivadavia. Tenemos obras pequeñas, medianas y grandes que apuntan a mejorar la infraestructura urbana y los servicios que reciben los vecinos”, indicó.

El intendente también destacó que varias de estas intervenciones se financian con recursos propios. “Estamos desarrollando un plan de pavimentación con fondos exclusivamente municipales que complementa los programas provinciales vigentes. Buscamos dar respuesta a un déficit histórico y avanzar en sectores que requieren mejoras”, sostuvo.

Paradas inteligentes y cuidado del espacio público

Otro de los proyectos mencionados por el funcionario fue la instalación de paradas inteligentes para el transporte público. Hasta el momento ya fueron colocadas cuatro de las cinco previstas en esta primera etapa.

“Es una inversión importante que realizamos para mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público. Por eso pedimos a todos los usuarios que las cuiden y las preserven”, expresó. Asimismo, explicó que estos espacios cuentan con sistemas de vigilancia, cámaras de seguridad y recorridos preventivos para garantizar su conservación.

Servicios y beneficios para contribuyentes

Durante la entrevista, el intendente también confirmó que continúan los operativos de poda en las distintas zonas del departamento y los trabajos de despeje de luminarias para mejorar la visibilidad en la vía pública.

Finalmente, recordó que el municipio mantiene beneficios para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y planes especiales para quienes necesitan regularizar deudas. “El vecino que está al día debe tener un reconocimiento, y quien necesita ponerse al corriente cuenta con distintas alternativas de pago. Nuestra responsabilidad es prestar servicios de calidad y ejecutar las obras que la comunidad necesita”, concluyó.