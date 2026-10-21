La Municipalidad de Rivadavia inauguró la Plaza Ingeniero José de la Plata, un nuevo espacio verde y recreativo que se construyó en apenas tres meses sobre un terreno baldío. El lugar cuenta con juegos infantiles, un sector deportivo, aparatos de salud e iluminación, con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro para vecinos de distintas edades.

La Plaza Ingeniero José de la Plata fue inaugurada en Rivadavia con espacios recreativos, deportivos y áreas verdes. (Gentileza)

La obra fue impulsada por la gestión del intendente Sergio Miodowsky y respondió a una demanda histórica de la comunidad. Los trabajos comenzaron desde cero y permitieron transformar el predio en un espacio público acondicionado para el descanso, la actividad física y la recreación familiar.

La Plaza Ingeniero José de la Plata fue inaugurada en Rivadavia con espacios recreativos, deportivos y áreas verdes. (Gentileza)

Juegos, deporte y espacios verdes

Entre las principales instalaciones, la plaza cuenta con 850 metros cuadrados de veredas internas y externas y un playón de 90 metros cuadrados destinado a la práctica de fútbol tenis.

También se incorporaron juegos infantiles, un arenero para los más pequeños y un sector de salud equipado con aparatos para realizar actividad física al aire libre.

El mobiliario incluye bancos, cestos de residuos y una pérgola metálica destinada al descanso. Además, se sumaron seis ejemplares arbóreos y dos enredaderas para acompañar la incorporación de vegetación.

En cuanto a las superficies verdes y los espacios de circulación, el proyecto contempla 890 metros cuadrados de césped y otros 285 metros cuadrados de piedra suelta con malla antimalas hierbas.

Una intervención integral de iluminación

La obra incluyó un sistema de iluminación para mejorar las condiciones de uso del espacio durante la tarde y la noche. Se instalaron 20 columnas de 4,50 metros de altura, con luminarias de 100 watts, y una columna de seis metros con cuatro brazos y luces LED de 150 watts.

También se realizaron tareas de pintura y acondicionamiento de los juegos infantiles y los aparatos destinados a la actividad física.

Con estas instalaciones, la plaza suma alternativas para el esparcimiento, el deporte y la convivencia en el barrio, además de recuperar un terreno que permanecía sin uso.

Un nuevo espacio público en Rivadavia

La inauguración de la Plaza Ingeniero José de la Plata se suma a las intervenciones municipales destinadas a recuperar espacios y ampliar la infraestructura recreativa del departamento.

La propuesta apunta a que chicos, jóvenes y adultos puedan compartir actividades al aire libre en un lugar con equipamiento, iluminación y áreas verdes.