Rivadavia continúa con las actividades por su 118° aniversario y este miércoles inauguró la repavimentación de calle Reconquista, una intervención realizada íntegramente con fondos municipales. Se trata de la tercera obra habilitada durante la semana de festejos en el departamento.

Los trabajos se realizaron sobre calle Reconquista, en el tramo comprendido entre Meglioli y San Miguel, y alcanzaron una superficie total de 6.950 metros cuadrados.

La intervención contempló la repavimentación integral de la calzada y distintas tareas destinadas a mejorar las condiciones del sector. Entre ellas, se llevó adelante una limpieza general y trabajos de puesta en valor del entorno.

El intendente Sergio Miodowsky durante la inauguración junto a vecinos de la zona.

Además, se pintaron postes y sendas peatonales a lo largo del tramo intervenido. Según indicaron desde el Municipio, estas tareas apuntan no solo a renovar la imagen urbana, sino también a mejorar las condiciones de circulación y seguridad para peatones y conductores.

La inauguración se suma a las actividades previstas por el 118° aniversario de Rivadavia. Durante esta semana, la comuna diagramó una agenda que contempla dos inauguraciones por día en distintos puntos del departamento.

La obra abarcó el tramo de Reconquista entre Meglioli y San Miguel.

Con la habilitación de calle Reconquista, ya son tres las obras inauguradas en lo que va de la semana aniversario.

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones forman parte del plan de obras de la gestión encabezada por el intendente Sergio Miodowsky y destacaron que, en este caso, los trabajos fueron financiados en su totalidad con recursos municipales.

La agenda continuará durante los próximos días con nuevas inauguraciones en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de Rivadavia.