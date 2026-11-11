El municipio de Rivadavia inauguró una nueva oficina del Área de Cómputos y Estadísticas de Emergencia Municipal (COEM), destinada a reunir información, elaborar estadísticas y planificar acciones ante posibles emergencias. El intendente Sergio Miodowsky explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo es contar con datos certeros para identificar las problemáticas y actuar con mayor rapidez.

El jefe comunal recordó que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal funciona desde 2024, pero que ahora sumaron un espacio específico para concentrar los cómputos y la planificación. “Hoy lo que estamos inaugurando es una oficina, es un centro de cómputos y planificación para llevar todas las estadísticas y datos certeros y concretos antes de poder comenzar cuanto antes”, señaló.

Trabajo coordinado ante las emergencias

Miodowsky destacó que el COEM trabaja de manera conjunta con distintas áreas del municipio y organismos de la provincia. También mencionó la participación de Gendarmería y Bomberos para coordinar acciones ante cualquier eventualidad y brindar soluciones a los vecinos.

El nuevo espacio del COEM. FOTO: DIARIO HUARPE.

El intendente sostuvo que disponer de información precisa permitirá conocer dónde se encuentra el foco de cada inconveniente y actuar rápidamente. De esta manera, el nuevo espacio apunta a mejorar la organización y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar al departamento.

Limpieza de acequias y tareas preventivas

En paralelo a la puesta en funcionamiento de la nueva oficina, el municipio lleva adelante trabajos preventivos en distintos sectores de Rivadavia. Entre las tareas mencionadas por Miodowsky se encuentran la limpieza de drenes y pasantes, además de la profundización de acequias y canales.

“Estamos limpiando drenes, limpiando pasantes, haciendo profundización de acequias y trabajando fuertemente para, si viene, que estemos preparados de la mejor manera posible y que afecte lo menos posible”, expresó. El intendente indicó que las intervenciones se realizan en todo el departamento, aunque destacó especialmente los trabajos sobre la avenida Marquesado.

Finalmente, Miodowsky remarcó la importancia de estar preparados para responder ante situaciones que puedan provocar daños en las viviendas de los vecinos. El objetivo, afirmó, es acompañar a la comunidad y brindar asistencia cuando se presenten emergencias.