Ante la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno climático El Niño, la Municipalidad de Rivadavia intensificó los trabajos de prevención en distintos barrios del departamento. Los operativos incluyen limpieza y profundización de cunetas, desmalezamiento y retiro de residuos para facilitar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamientos.

Las intervenciones se desarrollan en sectores de las zonas norte, oeste, sur y centro de Rivadavia, donde personal municipal lleva adelante tareas de mantenimiento de desagües y espacios públicos. El objetivo es evitar que la acumulación de basura, tierra y malezas obstruya los canales de drenaje durante eventuales precipitaciones.

Desde el municipio explicaron que uno de los principales trabajos consiste en profundizar y limpiar las cunetas para mejorar su capacidad de conducción del agua. Estas tareas buscan disminuir los inconvenientes que podrían registrarse en los barrios ante lluvias intensas.

A su vez, los operativos contemplan el desmalezamiento y descacharreo de diferentes sectores, con la finalidad de retirar elementos que puedan dificultar el escurrimiento y mantener en mejores condiciones los espacios públicos.

Refuerzan la prevención en los barrios de Rivadavia

Las acciones forman parte de un plan preventivo impulsado por la gestión del intendente Sergio Miodowsky, que busca anticiparse a posibles contingencias climáticas y priorizar las zonas donde las condiciones de drenaje requieren mayor atención.

Desde la comuna señalaron que la planificación de los trabajos apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del departamento frente a eventuales tormentas y minimizar los inconvenientes que podrían ocasionar las precipitaciones.

Además, remarcaron que el mantenimiento de cunetas y desagües resulta fundamental para evitar la acumulación de agua en calles y sectores residenciales, especialmente durante episodios de lluvias abundantes.

Piden colaboración a los vecinos

En paralelo a los operativos municipales, desde Rivadavia solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener limpios los espacios cercanos a sus viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar arrojar residuos en cunetas y desagües, mantener despejados los frentes de las propiedades y respetar los horarios establecidos para la recolección de basura.

Estas medidas buscan complementar las tareas de mantenimiento y reducir las posibilidades de obstrucciones que puedan complicar el drenaje del agua durante una tormenta.

Por último, el municipio indicó que continuará desarrollando trabajos preventivos en distintos sectores del departamento, con el objetivo de mejorar las condiciones de los barrios y prepararlos ante posibles precipitaciones vinculadas al fenómeno El Niño.