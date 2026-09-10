Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, la Municipalidad de Rivadavia intensificó las tareas preventivas en distintos sectores del departamento y comenzó con trabajos de limpieza y profundización de desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Las intervenciones se pusieron en marcha luego de la reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre), donde autoridades provinciales y municipales analizaron las condiciones meteorológicas previstas y coordinaron medidas de prevención.

Los primeros trabajos se realizaron en el Barrio Sierras de Marquesado y en Lote 34, aunque desde el Municipio indicaron que las tareas continuarán en otros puntos considerados estratégicos o que puedan presentar inconvenientes ante precipitaciones intensas.

Los operativos incluyen la extracción de sedimentos, residuos y otros elementos que puedan obstruir los canales de desagüe. También se trabaja en la profundización de algunos sectores para aumentar su capacidad de conducción y mejorar el drenaje.

Desde la comuna señalaron que las tareas forman parte del esquema preventivo dispuesto por el intendente Sergio Miodowsky para reducir posibles complicaciones generadas por la acumulación de agua.

Refuerzan el operativo preventivo

El municipio también mantiene activo el Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM), un dispositivo implementado desde comienzos de 2025 para coordinar la respuesta entre las distintas áreas comunales y organismos provinciales.

El esquema contempla el trabajo conjunto con Protección Civil, Bomberos y la Policía de San Juan ante situaciones que puedan requerir una intervención de emergencia.

En paralelo, los equipos municipales continuarán recorriendo distintas zonas del departamento para detectar sectores que requieran limpieza, mantenimiento o profundización de desagües antes de la llegada de las precipitaciones.

Desde el Municipio indicaron que las áreas permanecerán coordinadas durante los próximos días y que se priorizarán aquellos puntos donde el sistema de escurrimiento pueda verse comprometido.