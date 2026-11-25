La Municipalidad de Rivadavia continúa desarrollando trabajos de limpieza, mantenimiento y prevención en diferentes sectores del departamento. Las tareas tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y mantener en condiciones los espacios públicos y canales.

El operativo incluye el despliegue de maquinaria pesada para profundizar los canales y realizar el levantamiento de monda. Estos trabajos permiten retirar sedimentos, residuos y material acumulado que puede dificultar la circulación del agua.

Un operativo permanente de prevención

Desde el municipio señalaron que las intervenciones forman parte de un operativo permanente de mantenimiento y prevención. La finalidad es anticiparse a posibles inconvenientes y mejorar la infraestructura hídrica del departamento.

Las tareas también apuntan a brindar mayor seguridad a los vecinos mediante el mantenimiento de los canales y los distintos espacios públicos. De esta manera, el municipio busca sostener la presencia territorial y avanzar con acciones para mantener un departamento más limpio, ordenado y preparado.