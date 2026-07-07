La Municipalidad de Rivadavia concretó la recuperación y puesta en funcionamiento de cinco unidades móviles que serán destinadas a reforzar los servicios en las distintas comunas del departamento. Los vehículos fueron reacondicionados con fondos propios y ya forman parte del patrimonio activo municipal.

La gestión encabezada por el intendente Sergio Miodowsky llevó adelante un plan de restauración integral de cinco Chevrolet Corsa, que fueron asignados a las zonas Norte, Centro, Sur, Marquesado y La Bebida, con el objetivo de fortalecer la descentralización operativa y mejorar la respuesta ante las necesidades de los vecinos.

Personal del Obrador Municipal participó en la recuperación de las unidades.

Los trabajos incluyeron mantenimiento mecánico especializado, reparación de embragues y frenos, colocación de nuevas cubiertas, renovación de ópticas y tareas de pintura. La inversión total alcanzó aproximadamente los $8,5 millones.

Desde el Municipio destacaron que gran parte de las tareas fueron realizadas por personal propio en el Obrador Municipal, lo que permitió reducir los costos de mantenimiento y optimizar los recursos disponibles.

Los móviles quedaron asignados a las zonas Norte, Centro, Sur, Marquesado y La Bebida.

El intendente Sergio Miodowsky explicó que la recuperación de estas unidades permitirá mejorar la capacidad de respuesta en cada comuna. “Hemos optimizado estos recursos para brindar una respuesta eficiente a los vecinos que necesitan servicios de excelencia”, señaló.

Además, remarcó que la inversión fue realizada con fondos municipales. “Desde el Municipio se realizó un gran esfuerzo con una inversión de más de 8 millones de pesos, con fondos propios. Esos recursos regresan de inmediato a los vecinos”, indicó.

La incorporación de los móviles forma parte del Plan de Gestión municipal, que busca fortalecer la presencia territorial y recuperar bienes del Estado para destinarlos al funcionamiento de los servicios públicos.