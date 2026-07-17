La Municipalidad de Rivadavia continúa ejecutando un plan de mantenimiento y embellecimiento urbano con trabajos de pintura y puesta en valor en distintos sectores del departamento. Las tareas forman parte de una estrategia destinada a mejorar la imagen de los barrios y conservar los espacios públicos.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan en los barrios UDAP II, Rioja, Gendarmería y Punta de Rieles, donde realizan labores de pintura en distintos espacios urbanos para renovar el aspecto de cada sector y ofrecer un entorno más cuidado a los vecinos.

El objetivo es mejorar los espacios públicos y brindar un entorno más limpio. (Gentileza)

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones integran un plan que se desarrolla de manera progresiva y planificada, con el propósito de llegar a todos los barrios del departamento.

Además del mejoramiento estético, las obras buscan preservar el estado de los espacios comunes, fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad y recuperar sectores que son utilizados diariamente por las familias.

La gestión del intendente Sergio Miodowsky destacó que el mantenimiento permanente de plazas, veredas, cordones y otros espacios públicos constituye una herramienta para fortalecer la convivencia y contribuir a una mejor calidad de vida.

Las autoridades municipales adelantaron que el plan de embellecimiento continuará extendiéndose a otros puntos de Rivadavia como parte de las acciones que impulsa el municipio para consolidar un departamento más ordenado, limpio, seguro y agradable para todos sus habitantes.