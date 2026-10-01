Después de años de espera, los vecinos del barrio Elena Faggionato de Frondizi, en Rivadavia, volvieron a contar con su Unión Vecinal completamente remodelada. La inauguración se vivió con emoción entre las familias del lugar, que desde ahora podrán utilizar un espacio renovado para actividades deportivas, sociales y comunitarias.

La obra fue realizada íntegramente con fondos municipales y alcanzó unos 110 metros cuadrados de remodelación. El proyecto inicial de la comisión vecinal contemplaba únicamente reparar el techo, pero la Municipalidad decidió ampliar la intervención y avanzar con una renovación integral del edificio.

“Creemos mucho en la escucha activa. Yo prometí pocas cosas en campaña, una de ellas fue las obras barriales”, declaró a DIARIO HUARPE el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, al destacar el objetivo de llevar mejoras a distintos sectores del departamento.

Una remodelación que superó el proyecto original

La intervención incluyó la construcción de un nuevo bloque sanitario con un baño para personas con discapacidad y otros dos para hombres y mujeres. También se remodelaron los antiguos baños del salón de usos múltiples para convertirlos en una cantina con cocina y un espacio de depósito.

El edificio incorporó además un nuevo techo metálico, cielorraso, piso de hormigón alisado y trabajos de carpintería, con colocación de nuevos vidrios y pintura. También se renovaron las instalaciones eléctricas y sanitarias.

En el exterior se construyeron veredas de acceso, se colocó césped y un cartel identificatorio. La obra incluyó postes, sendas peatonales y puentes con rampa, además de la restauración de la plaza ubicada junto al salón, donde se renovaron la iluminación y la pintura.

“Nosotros estábamos al frente hace cuatro años y optábamos por únicamente el techo. No íbamos a llegar jamás si no era con esta gran ayuda del señor intendente”, señaló Nahuel Vallejo, presidente de la Unión Vecinal.

La ampliación de la obra permitió que el edificio pasara de necesitar una reparación puntual a convertirse en un espacio preparado para recibir diferentes actividades del barrio.

Una sede para más de 120 chicos

Uno de los principales usos de la Unión Vecinal continuará siendo la escuela de fútbol, que actualmente reúne alrededor de 120 chicos entre las categorías masculina y femenina.

La remodelación también permitirá mejorar las condiciones para el funcionamiento del merendero. Vallejo explicó que durante el invierno los chicos debían realizar algunas actividades en el exterior y afrontar las bajas temperaturas, una situación que ahora podrá cambiar con el nuevo espacio.

La intención de la comisión es que la sede tenga movimiento durante todo el día y que no quede limitada a reuniones o eventos ocasionales. También proyectan incorporar actividades para jóvenes y adultos mayores, talleres y encuentros familiares.

El barrio cuenta con alrededor de 250 casas, por lo que la sede podrá convertirse en un punto de encuentro para numerosas familias, además de los chicos que ya participan de la escuela de fútbol.

Biblioteca, centro de jubilados y nuevos proyectos

La inauguración tuvo un significado especial para la comisión vecinal, que durante años trabajó para recuperar el edificio. Vallejo recordó que recorrieron el barrio para conocer las necesidades de los vecinos y que una de las principales demandas era volver a contar con un espacio propio para reuniones, actividades y encuentros. nahuel vallejo presidente de la…

Con la obra terminada, la comisión ya piensa en la próxima etapa. Entre los proyectos aparecen la creación de una biblioteca, un centro de jubilados y nuevos talleres para los vecinos.

“Dentro de poco vamos a estar armando un centro de jubilados. Tenemos un merendero también”, expresó Vallejo durante el acto.

Así, la jornada no solo significó la apertura de un edificio remodelado. Para los vecinos del barrio Frondizi, fue el comienzo de una nueva etapa para una sede que durante años esperaron recuperar y que ahora buscará convertirse en un espacio de encuentro para distintas generaciones.