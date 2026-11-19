PUBLICIDAD PUBLICIDAD Departamentales > ObrasRivadavia repavimentó dos calles del barrio Universidad CatólicaLa obra comprendió 1.818 metros cuadrados de nuevo pavimento en las calles Ansilta y Colangüil y fue financiada íntegramente con fondos municipales.POR REDACCIÓN19 de noviembre de 2026, 09:07El intendente Sergio Miodowsky inauguró los trabajos sobre Ansilta y Colangüil. FOTO: GentilezaRivadaviaPavimentaciónSergio MiodoskyPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}