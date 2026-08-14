Este viernes, la Municipalidad de Rivadavia presentó dos nuevos camiones de caja abierta que se incorporan al parque automotor municipal para fortalecer los servicios que se brindan diariamente en distintos sectores del departamento.

La incorporación apunta a mejorar la capacidad operativa, reducir tiempos de respuesta y optimizar las tareas de mantenimiento, logística y asistencia que los equipos municipales realizan en los barrios y diferentes puntos de Rivadavia.

Con estas dos unidades, ya son 31 las movilidades adquiridas durante la gestión del intendente Sergio Miodowsky, en el marco de una política de renovación y ampliación del parque automotor.

Seis camiones de caja abierta

En particular, los nuevos vehículos amplían a seis la cantidad de camiones de caja abierta disponibles para las tareas operativas del municipio. Se trata de unidades destinadas a acompañar trabajos que requieren mayor capacidad de traslado y logística, además de intervenir en tareas de mantenimiento y asistencia.

El objetivo de la inversión es que las áreas municipales cuenten con herramientas adecuadas para responder con mayor rapidez a las necesidades que surgen en los distintos sectores del departamento.

Durante la presentación, Miodowsky destacó el impacto que tiene la incorporación de equipamiento en la prestación cotidiana de los servicios. “Seguimos incorporando equipamiento para que nuestros equipos puedan trabajar mejor y llegar más rápido a cada barrio. Cada nueva movilidad representa más capacidad de trabajo y mejores servicios para los vecinos de Rivadavia”, señaló.

Una política de renovación del parque automotor

La adquisición de los dos camiones forma parte de una inversión más amplia que también contempla móviles para la Policía Comunal y vehículos destinados a las comunas municipales. De esta manera, el municipio busca ampliar su capacidad de presencia territorial y mejorar la respuesta frente a las demandas de los vecinos.

Más allá de la incorporación puntual de estas dos unidades, el dato central es la continuidad de una estrategia de fortalecimiento del parque automotor. Alcanzar las 31 movilidades adquiridas durante la actual gestión representa una apuesta por dotar a las distintas áreas de recursos propios y actualizados.

En ese marco, los nuevos camiones no solo suman unidades al patrimonio municipal: también buscan traducirse en mayor capacidad de trabajo y una prestación más eficiente de los servicios públicos, especialmente en tareas que requieren despliegue territorial y logística.

La presentación de este viernes se inscribe así en una política orientada a sostener y ampliar las herramientas con las que el municipio atiende las necesidades cotidianas de la comunidad.