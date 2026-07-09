La Municipalidad de Rivadavia continúa avanzando con la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos del departamento. En ese marco, el intendente Sergio Miodowsky dejó inaugurada la remodelación integral de la Plaza El Arriero, una intervención que modernizó la infraestructura del lugar y sumó nuevas prestaciones para brindar a los vecinos un espacio más seguro, accesible y pensado para la recreación.

La obra incluyó la construcción de nuevas veredas perimetrales e internas, la ejecución de cordones para ordenar los distintos sectores de la plaza y la instalación de una nueva parada de colectivo metálica, una mejora concretada en respuesta a un pedido de los vecinos. Además, se construyeron puentes rampa para facilitar la circulación y garantizar una mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La intervención también incorporó nuevo mobiliario urbano, con bancos, cestos de residuos, juegos infantiles y aparatos para la actividad física, ampliando las posibilidades de uso del espacio por parte de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. En paralelo, se renovó completamente el sistema de iluminación mediante la colocación de ocho columnas LED con doble brazo, una mejora que incrementa la seguridad y la visibilidad durante la noche.

Con esta inauguración, la gestión municipal reafirma su política de recuperación de espacios públicos, apostando por obras que promueven la integración social, el encuentro entre vecinos y una mejor calidad de vida para toda la comunidad.

Obras para un espacio más seguro y accesible

Uno de los principales objetivos de la remodelación fue optimizar las condiciones de circulación y permanencia dentro de la plaza. Las nuevas veredas permiten un desplazamiento más cómodo y seguro, mientras que los cordones organizan los distintos sectores del predio y contribuyen al orden del espacio.

La incorporación de puentes rampa representa otro avance importante en materia de accesibilidad, ya que facilita el ingreso y tránsito de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos para niños.

A ello se suma la nueva parada de colectivo metálica, una infraestructura solicitada por los propios vecinos que mejora las condiciones de espera para quienes utilizan el transporte público.

Más iluminación y nuevos espacios para el encuentro

La renovación de la Plaza El Arriero también contempló una importante mejora en la infraestructura eléctrica. La instalación de ocho columnas de iluminación LED con doble brazo incrementa la cobertura lumínica del predio y fortalece la seguridad durante las horas nocturnas.

El proyecto se completó con la colocación del cartel identificatorio del espacio público, tareas de bacheo en las calles aledañas, trabajos de limpieza y nivelación del terreno, además de la pintura integral de cordones, sendas peatonales, puentes rampa, bancos, juegos infantiles, cestos y postes.

Estas acciones buscan preservar el estado de la plaza y ofrecer un entorno más ordenado, atractivo y funcional para quienes la utilizan diariamente.

Recuperación de espacios públicos

Desde el municipio destacaron que la remodelación de la Plaza El Arriero forma parte de un plan de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de Rivadavia, con el objetivo de generar lugares de calidad para el encuentro, la recreación y la actividad física.

La inauguración de esta obra se suma a otras intervenciones impulsadas por la gestión del intendente Sergio Miodowsky, que apunta a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la vida comunitaria mediante espacios públicos renovados, inclusivos y seguros para todos los vecinos.