Rivadavia sumó nuevas calles pavimentadas en el barrio Rumbos y dos loteos

La Municipalidad de Rivadavia inauguró una nueva obra de pavimentación que beneficia a los vecinos del barrio Rumbos y los loteos Callejón Coria y Virgen del Valle. La intervención fue encabezada por el intendente Sergio Miodowsky y se enmarca en el plan de infraestructura que la gestión municipal desarrolla para mejorar la circulación y las condiciones de vida en distintos sectores del departamento.

Los trabajos fueron ejecutados íntegramente con fondos propios del municipio, a través del Plan de Pavimentación Municipal, una iniciativa que comenzó el año pasado y que tiene como objetivo extender progresivamente el asfalto a barrios, villas y loteos de Rivadavia.

Desde la comuna destacaron que el programa contempla una planificación de obras financiadas con recursos municipales. En ese marco, ya se concretaron intervenciones en Villa Chacabuco, en Marquesado y en calle Malvinas Argentinas, además de otros sectores que incorporaron pavimento y renovaron su infraestructura vial.

La inauguración estuvo acompañada por vecinos de las zonas beneficiadas, quienes expresaron su satisfacción por la finalización de los trabajos. La pavimentación representa una mejora para la vida cotidiana de las familias, ya que facilita el tránsito vehicular y peatonal, mejora la accesibilidad y contribuye a jerarquizar el entorno urbano.

Con esta nueva intervención, Rivadavia continúa avanzando con su plan de obras públicas financiadas con recursos propios. La iniciativa apunta a dar respuesta a las demandas de infraestructura de diferentes comunidades y ampliar los sectores del departamento que cuentan con calles pavimentadas.