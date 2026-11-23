River comenzó a planificar el armado de su plantel para 2027 y ya dio el primer paso para intentar incorporar a uno de los arqueros que aparece entre sus principales objetivos. La dirigencia del Millonario se comunicó con Yassine Bounou, conocido futbolísticamente como Bono, quien actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita.

El contacto se produjo ante la posibilidad de que Santiago Beltrán deje la institución durante el próximo mercado de pases. El guardameta marroquí, de 35 años, es confeso hincha de River y en distintas oportunidades manifestó su deseo de defender el arco del club de Núñez.

Bono, el principal apuntado por River

Emisarios de River viajaron a Arabia Saudita para hacerle saber al arquero que es el principal elegido para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Las conversaciones formales podrían comenzar en enero, aunque todavía no existe una definición sobre la operación.

Uno de los factores que alimenta la expectativa es el vínculo emocional que Bono mantiene con el Millonario. En una entrevista con TyC Sports realizada en 2023, el futbolista había reconocido que jugar en River era uno de los sueños pendientes de su carrera.

"Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla", había expresado el arquero. También aclaró que no llegaría solamente para vestir la camiseta, sino con la intención de rendir y estar a la altura de la institución.

Santiago Beltrán y el interés desde Europa

La búsqueda de un arquero está relacionada con la situación de Santiago Beltrán, quien tuvo buenas actuaciones durante la temporada y despertó el interés de diferentes clubes europeos. Entre los equipos que siguen al juvenil aparecen Aston Villa y Atlético de Madrid.

En River saben que podrían recibir ofertas por el futbolista en enero, aunque el mercado europeo más importante se desarrolla a mitad de año. Por ese motivo, la dirigencia trabaja en una renovación contractual hasta diciembre de 2030, ya que su vínculo actual finaliza en 2027.

La intención es mejorar las condiciones salariales y, principalmente, elevar la cláusula de rescisión para contar con mayor poder de negociación. Según la información publicada, el Millonario recién se sentaría a negociar ante una propuesta igual o superior a los 15 millones de dólares.

El contrato de Bono en Arabia Saudita

Actualmente, el arquero marroquí tiene contrato con Al-Hilal hasta julio de 2028. Su situación contractual representa uno de los aspectos que River deberá resolver si pretende avanzar con su incorporación.

La posibilidad de que Bono llegue en 2027 también contempla que pueda competir por un lugar durante el primer semestre junto a Beltrán. El sueño del arquero de jugar en el club del que es hincha podría convertirse en uno de los movimientos destacados del próximo mercado de pases.