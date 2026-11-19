River espera una decisión del Tribunal de Disciplina de AFA que podría permitirle contar con Gonzalo Montiel para enfrentar a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. El organismo definirá este jueves si le da por cumplida la sanción de tres fechas que recibió el defensor por su expulsión en el Superclásico ante Boca.

El lateral solamente cumplió una fecha de suspensión, frente a Aldosivi, por lo que todavía tiene dos pendientes. Sin embargo, la dirigencia del Millonario pidió una reducción de la pena por considerar exagerada la medida y en Núñez hay optimismo respecto de una posible habilitación.

La expectativa por el fallo de AFA

La reunión del Tribunal de Disciplina está prevista para este jueves por la tarde y allí se resolverá el pedido de River. En el club creen que Montiel podrá estar disponible para el encuentro del domingo ante el Granate, aunque también existe una posibilidad más cautelosa.

El escenario alternativo es que el organismo le perdone solamente una fecha y que el defensor recién pueda regresar en unos eventuales cuartos de final. Si eso ocurre, Giovanni González volverá a ocupar el lateral derecho.

Giovanni González, la alternativa

El uruguayo tuvo continuidad durante las últimas semanas debido a la suspensión de Montiel y a su convocatoria a la Selección Argentina. Fue titular frente a Aldosivi y también en el amistoso ante Gimnasia de La Plata de la semana pasada.

Leonardo Ponzio había destacado su profesionalismo y predisposición durante los entrenamientos. Por eso, González aparece como una alternativa confiable si finalmente el campeón del mundo no recibe la habilitación.

Las otras decisiones de Ponzio

Mientras aguarda la resolución, el entrenador también trabaja en la formación para enfrentar a Lanús. Una de las decisiones que tomó fue darle la titularidad a Lautaro Rivero en lugar de Lucas Martínez Quarta, mientras que Santiago Espíndola aparece como una opción en el mediocampo.

La situación de Fausto Vera, que arrastra molestias, y la intervención quirúrgica de Aníbal Moreno condicionan las alternativas para esa zona. El partido ante Lanús se jugará este domingo en el estadio Monumental.