Mientras River mantiene como objetivo ganar el Torneo Clausura y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores, la dirigencia ya trabaja en el armado del plantel para 2027. La intención es incorporar un defensor central, un volante central y un centrodelantero, independientemente de quién sea el entrenador.

En algunas de esas posiciones ya comenzaron las gestiones, especialmente para reforzar la zaga central. Uno de los nombres apuntados es Tomás Palacios, futbolista del Inter de Milán que actualmente se encuentra a préstamo en Estudiantes.

Palacios y Coronel, en la mira

El Inter tasó al defensor en seis millones de euros, aunque River intentaría conseguir su préstamo con una opción de compra. Durante 2026, Palacios acumuló 35 partidos, fue titular en buena parte de ellos y ganó la Supercopa Argentina.

Otro de los nombres que aparece en carpeta es Mauro Coronel, defensor de 18 años que juega en Nacional de Paraguay. El futbolista también tuvo su debut con la selección paraguaya durante este año y las negociaciones para incorporarlo se encuentran avanzadas.

La búsqueda de un volante y un delantero

Para el mediocampo, todavía no trascendieron nombres concretos y River ya tomó la decisión de no ejecutar la opción de compra por Fausto Vera. Aunque cuenta con Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, la dirigencia considera necesario reforzar el puesto por los problemas físicos del ex Racing y la falta de experiencia de los otros dos.

En el centro del ataque, la competencia actual está integrada por Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré. El colombiano podría marcharse en enero por la falta de minutos, mientras que el paraguayo Alex Arce aparece como una alternativa para sumar características que el plantel no tiene actualmente.

Además, en el arco también aparece un nombre apuntado: el marroquí Yassine Bounou. Por su parte, Santiago Beltrán podría ser transferido a mediados de 2027, durante el mercado fuerte de Europa.