River Plate confirmó la venta definitiva del arquero Jeremías "Conan" Ledesma a Rosario Central, en una operación cercana a los dos millones de dólares por el 100% de su ficha. La transferencia se concretó luego de que el futbolista cumpliera los objetivos establecidos en el acuerdo de préstamo entre ambos clubes.

El arquero continuará su carrera en el Canalla, donde ya había jugado durante el último período. La operación se había establecido cuando River acordó su salida a préstamo a comienzos de 2026.

Los detalles de la operación

Al momento de acordar el préstamo, los clubes establecieron una obligación de compra vinculada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos. Según informó TyC Sports, esas metas eran accesibles y Ledesma las había alcanzado tiempo atrás, por lo que Rosario Central concretó la adquisición.

La transferencia se cerró por alrededor de dos millones de dólares por la totalidad de los derechos del futbolista. De esta manera, River confirmó su salida definitiva y el arquero seguirá vinculado al equipo rosarino.

El paso de Ledesma por River

Ledesma había llegado a Núñez a mediados de 2024 procedente del Cádiz de España, en una operación de 2,6 millones de euros. Su incorporación había sido solicitada por Martín Demichelis con la intención de que se convirtiera en el sucesor de Franco Armani.

Sin embargo, el arquero no consiguió consolidarse como titular y disputó apenas siete partidos durante su etapa en el Millonario. En esos encuentros recibió siete goles y mantuvo su arco sin tantos en tres oportunidades.

La recuperación del nivel de Armani y la aparición de Santiago Beltrán hicieron que Ledesma no encontrara continuidad en el equipo. Cuando el histórico arquero perdió el puesto a comienzos de 2026 por una lesión, Conan ya se encontraba fuera del club.

River analiza el futuro del arco

Con la salida definitiva de Ledesma, River también sigue atento a la situación de Santiago Beltrán, ante la posibilidad de recibir una oferta importante por el arquero. Mientras tanto, el club cuenta con Ezequiel Centurión como alternativa tras la renovación de su contrato.

En caso de concretarse una salida de Beltrán, el nombre apuntado para ocupar el arco millonario es el marroquí Yassine Bounou, conocido como Bono, actualmente en Al-Hilal de Arabia Saudita.