River Plate volverá este martes 22 de septiembre a una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presentará un documento crítico con seis propuestas para modificar distintos aspectos del fútbol nacional. El planteo incluye cambios en el formato de los torneos, el arbitraje, el calendario, los ingresos y los derechos de televisión.

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo regresará a ese ámbito después de varios meses de ausencia. Desde el club señalaron que el documento contiene un diagnóstico sobre distintos aspectos que, a su entender, afectan la competencia y que cada eje será acompañado posteriormente por proyectos específicos para debatirlos con el resto de las instituciones.

Los seis cambios que River llevará a la AFA

Uno de los principales pedidos de River es modificar el formato de las competencias y reducir gradualmente la cantidad de clubes que participan en Primera División. Además, propone que los reglamentos no puedan modificarse mientras un torneo se encuentra en disputa.

Otro de los ejes apunta al calendario. El Millonario plantea reorganizar las fechas de las competencias y adecuar las ventanas del mercado de pases a los estándares internacionales.

El tercer punto está relacionado con el funcionamiento institucional de la AFA. River reclama criterios más claros en los procedimientos internos y mayor acceso a la información.

El arbitraje también aparece entre las principales preocupaciones. El club pretende discutir nuevamente los roles de quienes conducen el área, establecer criterios objetivos para las designaciones, evaluar a los árbitros según su rendimiento y crear un comité independiente encargado de auditar esas evaluaciones.

Derechos de TV e ingresos, otros ejes del documento

En materia económica, River propone mantener un esquema solidario para la distribución del dinero entre las instituciones, pero plantea revisar cómo genera recursos la AFA e impulsar nuevas fuentes de ingresos.

El sexto punto propone reformular el modelo de comercialización de los derechos televisivos tanto a nivel nacional como internacional.

Desde River afirmaron que el documento establece el marco general de su postura institucional y que las propuestas serán desarrolladas con mayor detalle para discutirlas con los demás clubes. El regreso al Comité Ejecutivo se produce luego de seis meses sin participar de esas reuniones por diferencias con el funcionamiento interno de la entidad.