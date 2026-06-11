River Plate avanzó con fuerza en el mercado de pases y realizó una oferta formal para incorporar al delantero argentino Giovanni Simeone, en una operación que rondó los nueve millones de euros. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Torino de Italia, que la consideró insuficiente.

El interés del club de Núñez se enmarca en la intención de conformar un plantel competitivo tras varios años sin títulos, aprovechando el receso por el Mundial 2026. En ese contexto, la dirigencia apunta a sumar jerarquía en el frente de ataque.

Simeone, de 29 años, tiene contrato vigente por una temporada más con el conjunto italiano, aunque su intención es regresar al fútbol argentino. Según trascendió, el delantero está dispuesto a presionar para facilitar su salida y espera que River mejore la oferta para acercarse a las pretensiones del Torino.

El atacante viene de una buena temporada en la Serie A 2025/26, en la que fue titular y aportó 11 goles y dos asistencias, siendo una pieza importante para que su equipo finalizara en la mitad de la tabla.

Formado en las divisiones inferiores de River, donde debutó en 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz, Simeone tuvo una primera etapa con poca continuidad. Su explosión llegó en el Sudamericano Sub 20 de 2015, donde fue goleador y campeón, lo que impulsó su carrera.

Tras destacarse en Banfield, emigró a Europa, donde tuvo pasos por Genoa, Fiorentina, Cagliari y Napoli, antes de recalar en Torino. En el fútbol italiano logró consolidarse como delantero y mantuvo un rendimiento regular a lo largo de las temporadas.

Además, el hijo de Diego Simeone sumó seis partidos con la Selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni, entre 2018 y 2023, y marcó un gol en un amistoso ante Guatemala.

Por el momento, las negociaciones continúan abiertas y dependerán de una mejora en la oferta de River y de la voluntad del club italiano para desprenderse del delantero en este mercado.