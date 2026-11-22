River Plate derrotó 3-1 a Lanús en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y consiguió la clasificación a la próxima instancia. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con dos goles de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada, mientras que Ramiro Carrera marcó para el conjunto visitante.

Con este resultado, el Millonario avanzó a los cuartos de final y ahora espera por el vencedor del encuentro entre Instituto y Huracán para conocer a su próximo rival. La victoria le permitió continuar en la competencia y mantenerse en la pelea por el título.

Almada abrió el marcador desde el punto penal

River encontró la ventaja a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Thiago Almada convirtió un penal sancionado por una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi. El mediocampista se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para el conjunto local.

Lanús reaccionó y consiguió la igualdad a los 31 minutos, luego de una jugada ofensiva que terminó con Ramiro Carrera aprovechando la oportunidad para marcar el 1-1. De esa manera, el Granate logró emparejar el desarrollo y llevó el partido al descanso con el marcador igualado.

Tobías Andrada y Almada sellaron la clasificación

En el complemento, River salió decidido a recuperar la ventaja y encontró el segundo gol a los 23 minutos. Después de un tiro libre ejecutado por Almada que dio en el palo, Tobías Andrada capturó el rebote y convirtió el 2-1.

Lanús intentó volver a empatar el encuentro, pero el Millonario resistió los avances del visitante y sostuvo la diferencia. A los 43 minutos, Thiago Almada recibió la pelota y marcó su segundo tanto de la noche para establecer el 3-1 definitivo.

River espera por su próximo rival

La victoria en el Monumental le permitió a River meterse entre los ocho equipos que continúan en carrera en el Torneo Clausura. Su rival en los cuartos de final saldrá del cruce entre Instituto y Huracán, que definirá al próximo adversario del equipo de Leonardo Ponzio.