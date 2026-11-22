River Plate comenzará su camino en los playoffs del Torneo Clausura 2026 frente a Lanús, en un encuentro que tendrá varias modificaciones en su formación titular. Con algunas ausencias de peso, Leonardo Ponzio ya tiene prácticamente definido el equipo que buscará avanzar a los cuartos de final.

El partido se disputará este domingo desde las 19 en el estadio Monumental, en un compromiso importante para el Millonario, que pretende volver a conquistar un título después de más de dos años y medio y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Las bajas que obligan a modificar el equipo

Una de las ausencias más importantes será la de Gonzalo Montiel, quien todavía debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico. Aunque el Tribunal de Disciplina de AFA le redujo la sanción de tres a dos jornadas, el defensor tampoco estará disponible frente al Granate.

Su lugar será ocupado por Giovanni González, futbolista que recibió elogios de Ponzio después de la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. De esta manera, el entrenador apostará por una alternativa para cubrir el lateral derecho.

En el mediocampo también habrá modificaciones por las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos futbolistas que habitualmente integran el equipo titular. Ante esas ausencias, Santiago Espíndola volverá a tener protagonismo y será titular después de su debut en el estadio Minella.

Otra modificación en la defensa

La defensa también presentaría una variante respecto de los últimos encuentros, ya que Lucas Martínez Quarta volvería a estar entre los suplentes. El defensor ya cumplió la suspensión por su expulsión en el Superclásico, pero sus bajos rendimientos llevarían a Ponzio a darle la titularidad a Lautaro Rivero.

En el resto de la formación no se esperan demasiadas sorpresas, con Lucas Beltrán como centrodelantero y Sebastián Driussi comenzando el encuentro desde el banco de suplentes.

La posible formación de River

El equipo que se perfila para recibir a Lanús sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. El entrenador será Leonardo Ponzio. El encuentro comenzará a las 19, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.