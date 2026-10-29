River Plate fue el único club que votó en contra de la propuesta para modificar el formato de los torneos de la Liga Profesional a partir de 2027. La decisión se conoció este jueves 29 de octubre, durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en Puerto Madero, donde los dirigentes debatieron la estructura de los campeonatos para las próximas temporadas.

La institución de Núñez estuvo representada por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general. Según informó TN, River se opuso a la iniciativa principalmente porque considera excesiva la cantidad de 30 equipos que actualmente integran la máxima categoría y sostiene que es necesario reducirla.

La propuesta, respaldada por la mayoría de los clubes presentes, contempla eliminar la división en zonas y establecer un sistema de enfrentamientos todos contra todos, aunque mantendría los torneos Apertura y Clausura y sus respectivas instancias de eliminación directa.

Cómo sería el nuevo formato del torneo

El proyecto establece que los 30 equipos de Primera División se enfrenten en una rueda de 15 fechas durante cada semestre. Al finalizar la primera parte, los 16 mejores de la tabla se clasificarían a los playoffs para definir al campeón del Apertura.

El mismo esquema se repetiría en el segundo semestre con el Clausura. Los equipos jugarían contra los rivales que no enfrentaron en la primera mitad del año y repetirían únicamente el clásico tradicional, con la localía invertida.

De esta manera, desaparecerían las zonas que organizan actualmente la competencia. Sin embargo, se mantendría una tabla anual acumulada con los puntos obtenidos en ambos torneos, que serviría para definir al campeón de Liga y las clasificaciones a las copas internacionales.

El plan también contempla conservar la cantidad de títulos oficiales que se disputan durante la temporada y mantener dos descensos a la Primera Nacional: uno determinado por los promedios y otro por la tabla general.

Estudiantes también cuestionó la propuesta

River no fue el único club que manifestó su rechazo al rumbo de la AFA. Estudiantes de La Plata también había expresado reparos frente a la conducción del fútbol argentino, aunque no pudo votar en esta instancia porque el representante que envió no estaba habilitado para emitir sufragio. Su presidente, Juan Sebastián Verón, se encuentra suspendido para representar formalmente a la institución.

La postura de River se vincula con una propuesta más amplia que el club presentó para reformar el fútbol argentino. Entre sus planteos figura una reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División, además de cambios en el calendario, los arbitrajes, la distribución de ingresos y los derechos de televisión.

Con el nuevo formato, la Liga Profesional busca que todos los equipos se enfrenten entre sí durante la temporada, sin modificar la cantidad de títulos ni los cupos internacionales. La discusión sobre el número de participantes, sin embargo, continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre River y la conducción de la AFA.