River Plate debutará este viernes en el segundo semestre con una autorización excepcional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo habilitó al club de Núñez a utilizar a sus tres refuerzos extranjeros en el partido frente a Aldosivi, mientras termina de regularizar el cupo de futbolistas foráneos.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet supera actualmente el límite establecido por el reglamento, ya que cuenta con siete extranjeros en su plantel, cuando la normativa permite un máximo de seis inscriptos y solo cinco habilitados para firmar planilla en cada encuentro.

Los tres refuerzos podrán jugar

Gracias al permiso especial otorgado por la AFA, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, junto al colombiano Rafael Santos Borré, podrán estar a disposición para el compromiso frente al "Tiburón".

No obstante, River asumió el compromiso de resolver la situación en el corto plazo mediante la salida de uno o más futbolistas extranjeros.

Entre los principales candidatos a dejar el club aparecen Kendry Páez, cuya salida parece inminente, además del uruguayo Matías Viña, que entrena apartado del plantel principal, y el colombiano Kevin Castaño, quien aún no se reincorporó tras su licencia posterior al Mundial.

Actualmente, los siete extranjeros que integran el plantel son: Mauro Arambarri, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, Giovanni González y Kendry Páez.

La probable formación

Para el encuentro ante Aldosivi por la Copa Argentina, el entrenador Eduardo Coudet tendría en mente el siguiente equipo:

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Más allá del permiso excepcional, River deberá resolver en los próximos días el exceso de extranjeros para adecuarse al reglamento y evitar inconvenientes de cara a la continuidad de la temporada.