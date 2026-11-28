River Plate confirmó la lista de convocados para enfrentar a Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Entre las principales novedades aparecen los regresos de Marcos Acuña, Lucas Beltrán y Gonzalo Montiel, tres futbolistas que estarán disponibles para el encuentro de este sábado a las 22, en Alta Córdoba.

Los dos primeros habían terminado con molestias físicas el partido de octavos de final frente a Lanús, mientras que Montiel vuelve a estar a disposición después de cumplir las dos fechas de suspensión que recibió por su expulsión en el Superclásico ante Boca.

Acuña y Beltrán superaron sus molestias físicas

El cuerpo técnico siguió de cerca la evolución de ambos futbolistas durante la semana. Acuña había salido del partido ante Lanús por una molestia en el aductor izquierdo, mientras que Beltrán sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho.

Después de entrenarse de manera diferenciada en los primeros días, los dos respondieron favorablemente en las últimas prácticas y fueron incluidos en la convocatoria. Además, tendrían posibilidades de integrar el equipo titular.

Montiel vuelve y River tiene bajas importantes

Otra de las novedades es el regreso de Gonzalo Montiel, quien ya cumplió la sanción disciplinaria y ocuparía nuevamente el lateral derecho en lugar de Giovanni González.

Por otra parte, Fausto Vera volvió a quedar afuera de la lista debido a una tendinitis en el talón derecho. A esa ausencia se suma la de Aníbal Moreno, quien fue intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar y no volverá a jugar durante lo que resta del año.

Cuándo juega River contra Instituto

River visitará a Instituto este sábado 28 de noviembre, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en carrera por el título.

El partido será transmitido por ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, con Lucas Novelli a cargo del VAR.