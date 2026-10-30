La previa del Superclásico entre Boca y River sumó una nueva polémica fuera de la cancha. Este jueves 29 de octubre, el Millonario decidió no enviar representantes a la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), una determinación que provocó la suspensión del evento y que derivará en una multa económica para la institución de Núñez. La medida se produjo en medio de la creciente tensión entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La conferencia estaba prevista para este viernes, en la antesala del encuentro del domingo 1 de noviembre en La Bombonera. La actividad buscaba reunir a representantes de ambos equipos para dialogar con los medios de comunicación antes de uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Desde Boca habían confirmado la disponibilidad de Leandro Paredes y del entrenador Rodolfo Arruabarrena para participar del encuentro. Sin embargo, la negativa de River a enviar a un futbolista o integrante del cuerpo técnico llevó a los organizadores a cancelar la actividad.

A través de un comunicado oficial, la Liga Profesional expresó su malestar por la decisión del club de Núñez. Según explicó, el encuentro había sido planificado con varios meses de anticipación y formaba parte de los compromisos asumidos por las instituciones al comienzo de la temporada.

Además, la organización señaló que durante los últimos 15 días mantuvo conversaciones con ambos clubes para garantizar la realización de la conferencia. Incluso se evaluó la posibilidad de que asistieran los entrenadores, aunque finalmente se había optado por mantener el formato habitual con los capitanes.

La Liga cuestionó la postura de River y recordó que estas actividades buscan promover un mensaje de respeto entre los protagonistas del fútbol argentino. En ese sentido, sostuvo que la institución no acompañó el espíritu de la iniciativa, identificado con la consigna "rivales, no enemigos".

La decisión también tendrá consecuencias económicas. River recibirá una multa por incumplir con una actividad establecida en los compromisos de la competencia, aunque hasta el momento no trascendió el monto de la sanción.

El conflicto se produjo en medio de las diferencias entre la dirigencia millonaria y la AFA. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, River fue el único club que votó en contra del nuevo formato de competencia previsto para 2027.

El presidente de la institución, Stefano Di Carlo, cuestionó la modificación del campeonato y consideró que no resolvía los problemas estructurales del fútbol argentino. "No vamos a acompañar este proyecto porque es un cambio cosmético", manifestó tras la reunión.

De esta manera, la ausencia de River en la conferencia profundizó las diferencias institucionales con la conducción del fútbol argentino. No obstante, no fue la primera vez que el Millonario adoptó una postura similar, ya que también había evitado participar de encuentros de prensa durante los ciclos de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

Mientras tanto, Boca y River continuaron con los preparativos para el Superclásico del domingo, que se disputará en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026.