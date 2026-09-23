Santiago Beltrán genera incertidumbre en River ante el interés de clubes europeos y la falta de avances en las negociaciones para renovar su contrato. Ante esta situación, el club de Núñez ya analiza dos alternativas concretas para reemplazar al joven arquero.

Las opciones que analiza River

Según informó, una de las posibilidades es Yassine Bounou, conocido como Bono, quien actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita. El arquero marroquí, de 35 años, ya manifestó durante su carrera su interés por jugar en River.

La otra alternativa es Agustín Rossi, quien podría alejarse de Flamengo y aparece como una opción más cercana para el equipo de Núñez. El arquero formado en Chacarita disputó 151 partidos en Boca y consiguió seis títulos durante su paso por el club.

La situación de Beltrán

Beltrán tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, pero las conversaciones para extender el vínculo no avanzan. La agencia que representa al arquero contempla la posibilidad de que el futbolista pueda desembarcar en Europa en el futuro próximo.

De acuerdo con la información difundida, dos clubes importantes del continente europeo ya preguntaron por Beltrán y realizan un seguimiento sobre su situación. Se trata de Inter de Milán y Manchester United.

Por este escenario, River comenzó a evaluar alternativas para el puesto de arquero de cara al próximo mercado de pases. Las opciones que aparecen sobre la mesa son Bono y Rossi, mientras continúa la situación contractual de Beltrán.