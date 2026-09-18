Riveros habría usado el celular de Camila para hablar con la familia tras el femicidio

La investigación judicial por el asesinato de Camila Agustina Vecchiarello, la joven de 26 años y aspirante a Gendarmería que estaba embarazada y fue ultimada durante la madrugada del domingo en Barreal, incorporó un nuevo dato a partir de la presentación realizada por sus allegados. Los familiares de la víctima entregaron a la Justicia una serie de comunicaciones emitidas desde el dispositivo móvil de la joven con posterioridad al momento en que se habría producido su deceso.

Existe la sospecha entre los parientes de que Carlos Gonzalo Rivero, esposo de la víctima, quien se encuentra privado de la libertad e imputado por el femicidio, habría utilizado el teléfono móvil de Vecchiarello para hacerse pasar por ella y solicitarle una suma económica a su suegro.

Elio, hermano de la joven, brindó precisiones sobre este hecho en declaraciones televisivas otorgadas al Canal 3 de Rosario y confirmó que las pruebas quedaron a disposición de los investigadores para su correspondiente peritaje. Según su testimonio, a las 0:17 del domingo ingresó un mensaje al celular de su padre proveniente del equipo de la víctima. En ese texto le pedían que prestara un monto de dinero y que los fondos fueran depositados en una cuenta bancaria a nombre de Rivero.

El hermano de la joven relató que le consultó qué cantidad precisaba y concretó la transferencia requerida. Tiempo después, la familia comenzó a dudar sobre la identidad de quien manipulaba el teléfono. “No sabemos si en ese momento era Camila o era él”, declaró Elio al referirse al intercambio de mensajes.

La duda familiar tomó fuerza tras conocerse que la autopsia situó el fallecimiento de la aspirante durante la madrugada del domingo. Debido a esto, la Justicia debe definir si los textos salieron antes o después de la muerte y quién poseía el aparato en ese intervalo.

Asimismo, Elio detalló otra comunicación posterior que habría recibido su progenitor. “Tuvo el tupé de que al otro día, a las 7 y pico de la mañana, 8 de la mañana, cuando tenía el cuerpo de mi hermana ahí donde lo arrastró por la casa, hizo un desastre, habló con mi papá y le puso ‘Hola, pa’”, manifestó el familiar ante el Canal 3 de Rosario.

Tanto las capturas de la conversación como el comprobante de la transferencia ya están integrados al expediente judicial para determinar quién ejecutó los envíos, la ubicación del dispositivo y la hora exacta del tráfico de datos. En caso de corroborarse que el acusado empleó el teléfono para hacerse pasar por la víctima y obtener el beneficio económico, podría enfrentar una nueva imputación o el inicio de una causa penal complementaria.

Este aporte se suma a las novedades de la causa luego de que el miércoles se desarrollara la audiencia de imputación donde se dictaron 12 meses de prisión preventiva para el acusado. En dicha instancia, el imputado dio su versión de los hechos y rechazó haber agredido a su esposa. Declaró que la joven se autolesionó con un cuchillo en medio de una discusión iniciada cuando él le manifestó su intención de retornar a Salta por problemas financieros.

El acusado sostuvo que la víctima tomó un cuchillo tipo sierra y se lo clavó, para luego correr por el pasillo, resbalar con la sangre acumulada y caer, provocando que el arma se le incrustara en la zona del cuello. Afirmó también que intentó auxiliarla y que la joven llegó a morderlo en esa maniobra. Agregó que luego pensó en quitarse la vida e intentó provocarse heridas en el cuello y el tórax con otro elemento cortante.

Los encargados de la causa deberán contrastar estas declaraciones con el informe de autopsia, la recolección de rastros en la vivienda, los objetos secuestrados, las declaraciones de testigos y el registro de llamadas y mensajes del teléfono de la víctima. Por el momento, el acusado continuará detenido con prisión preventiva mientras avanza el proceso para esclarecer las últimas horas de la joven.