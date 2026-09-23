Robaron 11 vacas y 4 caballos de dos puestos rurales de San Carlos

Dos pequeños productores denunciaron el faltante de sus animales durante el fin de semana. Encontraron huellas y manchas de sangre, pero luego perdieron el rastro. La Policía investiga el caso como un posible abigeato.

Los campos de la zona de San Carlos, en Sarmiento, son escenario de una investigación policial por el robo de animales de dos puestos rurales. Durante el fin de semana, dos productores descubrieron que les habían sustraído 11 vacas y 4 caballos.

Los denunciantes son Narciso Díaz y Tranquilino González, quienes tienen sus puestos ubicados a la altura de los kilómetros 3.394 y 3.388 de la Ruta Nacional 40, respectivamente.

Díaz fue quien primero advirtió el faltante. Según la denuncia, constató que habían desaparecido tres de sus vacas y cuatro caballos. En un puesto cercano se encontraban los animales de González, quien posteriormente comprobó que le faltaban ocho vacunos.

Ante la situación, ambos productores comenzaron a recorrer la zona para intentar localizar a los animales. Durante la búsqueda encontraron huellas que indicaban el recorrido que habrían realizado los animales y también manchas de sangre.

Los rastros conducían hacia un puesto vecino. Sin embargo, de acuerdo con lo informado en la denuncia, el propietario de ese lugar manifestó que no había visto pasar los animales. Después de ese punto, los puesteros no pudieron continuar siguiendo las huellas.

El hecho es investigado como un posible abigeato, mientras se intenta determinar qué ocurrió con los animales y quiénes estuvieron involucrados en su desaparición.

En la investigación interviene personal de una unidad rural de la Policía de San Juan, en conjunto con efectivos de la Comisaría 8ª. Hasta el momento, no se informó el hallazgo de los animales ni se produjeron detenciones por el caso.