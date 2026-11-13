Robaron $6.000.000 de un allanamiento en Ullum: investigan a tres policías

El fiscal Iván Grassi lidera una compleja causa judicial que involucra a efectivos de la Policía de San Juan, sospechados de haber sustraído $6.000.000 a un hombre mayor en el departamento de Ullum. El grave episodio sacudió a la fuerza provincial luego de que el damnificado denunciara que tres sujetos armados irrumpieron en su propiedad simulando un procedimiento oficial.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 2 de noviembre en una vivienda situada sobre la ruta 60, donde el dueño de casa notó que tres desconocidos saltaban la medianera para ingresar a su terreno. Al salir a pedir explicaciones, los individuos vestidos de civil y con armas en mano le aseguraron: "Somos policías".

Los sospechosos le indicaron al propietario que realizaban una requisa en busca de armas de fuego y le advirtieron que no interfiriera en el operativo, sin exhibir identificaciones ni orden judicial. Tras revisar las habitaciones y los muebles, le comunicaron que no habían hallado nada, le dijeron que se quedara tranquilo y se marcharon en un vehículo gris.

Al regresar al interior del inmueble y verificar sus pertenencias, la víctima descubrió el faltante de los $6.000.000 que guardaba en un mueble. Antes de que se retiraran, el vecino logró anotar la patente del rodado, mientras que un familiar que vive enfrente se acercó alertado por la situación y reconoció que el auto era un Renault Logan gris.

Esa misma jornada, el afectado radicó la denuncia en la Comisaría 15ta y el expediente quedó inicialmente en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que tomó declaración tanto al denunciante como a su pariente. Sin embargo, el rumbo de la investigación dio un giro determinante al chequear el dominio del automóvil en el que huyeron los delincuentes.

Las pericias confirmaron que la patente pertenecía a un Renault Logan gris asignado oficialmente a la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía de San Juan. Ante la posible participación de miembros de la fuerza, los coordinadores remitieron las actuaciones a la UFI Delitos Especiales, quedando la pesquisa bajo la órbita del fiscal Grassi.

En el marco de las medidas judiciales, el viernes pasado se realizó un allanamiento en la sede de la Brigada de Investigaciones Oeste, ubicada en La Bebida, departamento Rivadavia. Durante el operativo se secuestraron los teléfonos celulares de los agentes sospechados y el libro de guardia de la dependencia para cotejar movimientos.

Los investigadores también analizan registros que situarían a integrantes de esa brigada en las zonas de Ullum y Zonda durante la jornada del robo. Aunque todavía no hay personas detenidas ni se difundieron públicamente las identidades de los acusados, los pesquisas ya tendrían individualizados a los presuntos responsables del hecho.

De manera paralela a la causa penal, la Jefatura de Policía inició un sumario administrativo y ordenó el traslado inmediato tanto del jefe de la dependencia como de la totalidad del personal. Hasta el momento no se emitió un comunicado oficial con mayores detalles sobre la situación procesal de los efectivos señalados ni el paradero del dinero.