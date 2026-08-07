Franco Colapinto atraviesa el receso de la Fórmula 1 en Europa, pero sus vacaciones se vieron interrumpidas por un inesperado episodio. El piloto argentino de Alpine reveló que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Italia y lamentó la pérdida de varias pertenencias personales.

A través de una historia publicada en Instagram, el joven de Pilar relató lo ocurrido con su característico sentido del humor. "Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino", escribió. Luego agregó: "Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate".

En sus redes sociales, el piloto argentino contó el mal momento que vivió.

Horas más tarde, Colapinto compartió una publicación con imágenes de sus vacaciones en la que confirmó que también le sustrajeron la ropa y otros objetos que llevaba durante el viaje. "Últimas fotos de esta ropa, mate, etcétera. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten", expresó con ironía.

El descanso antes de volver a la Fórmula 1

El robo ocurrió durante el receso de verano de la máxima categoría del automovilismo, entre el Gran Premio de Hungría y el de los Países Bajos, previsto para el 23 de agosto en Zandvoort.

Antes de las vacaciones, Colapinto había recibido una buena noticia: la Fórmula 1 distinguió su maniobra en el circuito de Spa-Francorchamps como el mejor adelantamiento del mes, luego de superar en una misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson.

Ahora, el argentino buscará dejar atrás el mal momento fuera de las pistas y enfocarse en la reanudación del campeonato con Alpine.