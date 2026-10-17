Un trabajador ciego fue víctima de un repudiable robo que afectó de manera directa su única fuente de ingresos este sábado. Se trata de Matías Emanuel Iribarre, un joven comerciante ambulante que comercializa obleas para ganarse la vida y a quien le sustrajeron la mochila en la que llevaba tanto la mercadería como la totalidad del dinero recaudado durante su jornada laboral.

El ilícito ocurrió en el barrio Centinela, sobre calle Saavedra, en el tramo comprendido entre Salta y Mendoza. Matías se encontraba aguardando en la parada de la línea 404 del transporte público de pasajeros cuando un delincuente lo sorprendió y le arrebató sus pertenencias de trabajo.

El hecho representa un golpe devastador para el joven, dado que depende exclusivamente de la venta callejera para subsistir. El arrebato no solo lo privó de los productos disponibles para la venta, sino también del capital acumulado por su esfuerzo diario, dejándolo sin recursos operativos ni financieros para poder reabastecerse y continuar con su actividad comercial.

Llamado solidario

Ante la gravedad de la situación y la pérdida total de sus herramientas de sustento, familiares y allegados difundieron sus datos personales para iniciar una red de asistencia solidaria de la comunidad.

Aquellas personas que deseen colaborar con Matías para ayudarlo a recuperar parte de lo perdido y retomar su trabajo, pueden comunicarse directamente al teléfono 2645854194.

Asimismo, para quienes prefieran realizar aportes económicos, se encuentra habilitada la cuenta bancaria a nombre de Matías Emanuel Iribarre, bajo el alias Mati.aldana.