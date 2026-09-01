Robaron dólares y tres televisores de una casa en un loteo de Santa Lucía

Una familia sufrió un robo durante el fin de semana en una vivienda ubicada dentro de un loteo privado de Santa Lucía. Los delincuentes aprovecharon que los propietarios no se encontraban en el domicilio, forzaron una ventana ubicada en la parte trasera de la casa y sustrajeron dinero en dólares, televisores, computadoras y tablets, entre otros elementos.

Según consta en la denuncia, la propietaria, de apellido Romero, había salido de su vivienda alrededor de las 15 del sábado. Mientras permanecía fuera del domicilio, su pareja le avisó que se había activado la alarma de la casa.

Ante esta situación, la mujer regresó al inmueble y constató que desconocidos habían violentado las rejas de una ventana ubicada en el fondo. Por ese lugar habrían ingresado a la vivienda para concretar el robo.

Entre los elementos sustraídos se encontraban 2.000 dólares, que la familia tenía guardados dentro de un baúl. Además, los delincuentes se llevaron tres televisores de gran tamaño, dos computadoras y dos tablets, entre otros objetos de valor.

Pese a que la alarma se activó, los ladrones lograron ingresar y escapar con parte del botín. Tras el aviso a la Policía, se inició un operativo para intentar determinar quiénes estuvieron detrás del hecho.

Encontraron parte del botín cerca del loteo

La denuncia fue radicada en la Comisaría 29ª, que intervino por jurisdicción. Durante las primeras tareas investigativas, efectivos policiales lograron encontrar parte de los elementos que habían sido sustraídos en las inmediaciones del loteo.

Entre los objetos recuperados había algunos de los televisores y una de las tablets. Los delincuentes habrían abandonado esos elementos durante la huida, posiblemente debido a las dificultades para trasladar todo lo robado.

Los objetos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer la identidad de los responsables y determinar cómo ingresaron y escaparon del predio privado.

La causa quedó en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para esclarecer el robo.