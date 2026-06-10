Un insólito robo se investiga en una escuela de Médano de Oro, donde desconocidos ingresaron al establecimiento y se llevaron alimentos destinados a la merienda de los alumnos, sin dejar signos visibles de cómo lograron acceder.

El hecho fue denunciado el lunes por la directora de la Escuela Rosario Vera Peñaloza, Lorena Barros, quien al llegar al edificio ubicado en calles 11 y América detectó la faltante de mercadería en el sector de almacenamiento.

Según consta en la presentación, los autores del robo forzaron los armarios internos donde se guardaban los insumos, pero no provocaron daños en puertas, ventanas ni otros accesos externos, un dato que genera desconcierto entre los investigadores.

Entre los productos sustraídos figuran alimentos básicos utilizados para la merienda escolar, como harina, leche, azúcar y aceite, elementos clave para la alimentación diaria de los estudiantes.

El establecimiento cuenta con cierre perimetral, lo que refuerza la incógnita sobre cómo los delincuentes lograron ingresar sin dejar rastros visibles. Esta particularidad se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación.

En el caso interviene personal de la Subcomisaría de Médano de Oro y la UFI de Delitos contra la Propiedad, que iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho e identificar a los responsables.

Por estas horas, los investigadores analizan posibles accesos alternativos, testimonios y cualquier elemento que permita esclarecer el episodio, que generó preocupación en la comunidad educativa por el impacto directo en los alumnos.

El robo no solo afecta el funcionamiento cotidiano de la escuela, sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad de instituciones que dependen de estos insumos para garantizar la alimentación de los chicos.