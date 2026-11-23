La comunidad del barrio Soldado Argentino, en Marquesado, Rivadavia, atraviesa momentos de tristeza e indignación después de que desconocidos robaran una imagen de la Virgen del Valle que permanecía en una gruta desde hacía 41 años. El hecho ocurrió durante la noche del sábado 21 de noviembre y provocó que los vecinos se reunieran para celebrar una misa de desagravio.

La figura religiosa había sido bendecida en 1985 por el recordado Padre Polito y, desde entonces, formaba parte de la historia del barrio. Ahora, sus habitantes buscan recuperar la imagen original y comenzaron a organizarse para comprar otra en caso de que no aparezca.

Cómo descubrieron el robo de la Virgen del Valle

La desaparición de la imagen generó desconcierto entre los residentes, quienes inicialmente creyeron que algún vecino la había retirado para realizar tareas de limpieza o mantenimiento.

Sin embargo, después de consultar entre los habitantes del barrio y comprobar que nadie se había llevado la figura para conservarla o restaurarla, llegaron a la conclusión de que había sido robada.

La imagen permanecía en una plazoleta que los propios vecinos cuidan con colaboración del municipio. Durante más de cuatro décadas, ese espacio se convirtió en un punto de encuentro para los fieles, especialmente durante la misa anual que se celebra en honor a la Virgen.

Una misa para acompañar el dolor de los vecinos

Ante la ausencia de la imagen, la comunidad decidió reunirse en el mismo lugar donde permanecía la Virgen del Valle para realizar una misa de desagravio. La celebración permitió expresar el dolor y el rechazo por lo ocurrido en un espacio cargado de recuerdos para los habitantes de Marquesado.

La figura tenía un valor que iba más allá de lo material, debido a su historia y al vínculo que distintas generaciones de vecinos construyeron alrededor de la gruta desde 1985.

La ceremonia también reflejó la intención de mantener viva una tradición religiosa que forma parte de la identidad del barrio, pese a la desaparición de la imagen.

Los vecinos piden ayuda para recuperar la imagen

Tras el robo, los residentes comenzaron a solicitar colaboración a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la Virgen del Valle. Su principal intención es recuperar la figura original, que acompañó las celebraciones religiosas del barrio durante 41 años.

Mientras esperan novedades, la comunidad también empezó a organizar esfuerzos para reunir los recursos necesarios y adquirir una nueva imagen que pueda ocupar nuevamente la gruta.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre personas identificadas como responsables del hecho ni sobre posibles avances policiales en la búsqueda.

La comunidad mantiene el pedido de ayuda para encontrar la imagen y recuperar una parte de la historia de Marquesado.