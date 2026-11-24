El presente laboral de Roberto Funes Ugarte atraviesa una etapa compleja tras un fuerte cruce televisivo con el trabajador de una feria gastronómica y la posterior reacción negativa de los usuarios en las redes sociales. A pesar de haber publicado un descargo para justificar su enojo frente a las cámaras, el cronista enfrenta un panorama incierto en la pantalla chica que también involucra al periodista Jorge Rial.

La situación profesional de Funes Ugarte en la señal LN+ quedó bajo la lupa luego de que se emitiera el tenso episodio ocurrido en la vía pública. Según reveló Jorge Rial, el ciclo matutino que integra el conductor sería levantado de la programación a principios de 2027, un rumor que ya existía previamente pero que cobró mayor relevancia tras el repudiado incidente al aire.

A este delicado escenario se suma su reciente desvinculación de Telefe, emisora en la que se desempeñó durante casi nueve años hasta el mes de octubre pasado. En un programa de streaming, el periodista explicó que las autoridades del canal modificaron sus condiciones contractuales, lo que motivó su enojada y rápida decisión de finalizar el vínculo laboral con la empresa.

El conflicto que desató la ola de críticas tuvo lugar durante una cobertura en vivo de la Fugazzeta Fest, un evento gastronómico desarrollado cerca del Planetario de Palermo. Todo comenzó cuando el movilero intentó entrevistar a un joven en uno de los puestos de comida y este le solicitó aguardar unos instantes debido a que se encontraba ocupado con sus tareas.

Lejos de pedir disculpas por haber expuesto al trabajador en directo, el integrante de LN+ utilizó sus historias de Instagram para defender su accionar y responder a los cuestionamientos recibidos. "Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa", expresó el comunicador al inicio de su publicación en las plataformas digitales.

En su relato, el conductor afirmó que el empleado mantuvo una postura despectiva previa al momento que salió al aire en la transmisión televisiva. "No se escuchó, pero me dijo 'no me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", sostuvo con evidente malestar frente a las repercusiones públicas del hecho.

Finalmente, Roberto Funes Ugarte remarcó que su objetivo era brindar difusión a los emprendedores de la feria mientras cumplía con su labor periodística. Para respaldar sus dichos, difundió una grabación junto a otro trabajador del mismo puesto y concluyó: "Este otro muchacho me esperó y se acercó, digamos que fue una manera amable de disculparse".