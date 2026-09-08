Robertito Funes Ugarte explotó: "Flor de hija de put... estúpida y ridícula"

Robertito Funes Ugarte generó un intenso debate nacional luego de realizar una fuerte exposición durante la transmisión del streaming de La Casa. El conductor reaccionó sin contención ante la novedad judicial vinculada con la responsabilidad penal en la infancia, lo que provocó que el video de la emisión se transformara en un fenómeno viral en las plataformas digitales.

El disparador del episodio ocurrió cuando la magistrada Marta Elba Pascual, perteneciente a la justicia bonaerense, dispuso suspender por el término de 60 días la aplicación de la ley nacional que reduce la edad de punibilidad a los 14 años. La decisión de la magistrada se fundamentó principalmente en que las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires no disponen de la infraestructura adecuada ni de los recursos necesarios para albergar a detenidos de esa franja etaria.

A partir del alcance de esta medida, que impactó de lleno en la agenda del país, el periodista apeló a su habitual experiencia de trabajo en la vía pública y al conocimiento de la cotidianeidad en los barrios para manifestar un tajante rechazo a la resolución.

En el inicio de su descargo en la pantalla digital, Funes Ugarte señaló "Es una flor de hija de puta, estúpida y ridícula. Que se va a hacer cargo de todo lo que le hacen los menores cuando asesinan a diferentes personas que no tienen ningún tipo de tutía. Jueza ridícula, absurda".

La controversia se da en un contexto sensible, dado que la modificación normativa previa había establecido la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, una medida que ya había generado repercusión previa y que retornó al centro de la discusión pública.

Durante el programa, el presentador continuó con sus duras críticas a la magistrada bonaerense y cuestionó "No sé quién te dio ese puesto, obviamente trabajas en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué querés que no sigan matando?, ¿Querés dejar impunes a chicos de 14 años que sabe usar un arma y que saben destrozar una familia".

Finalmente, el comunicador concluyó su exposición responsabilizando directamente a la integrante del Poder Judicial por las consecuencias del fallo. En el tramo final del video que recorre la red, remarcó "Sos vos la responsable, jueza ridícula, absurda. Era la única posibilidad que teníamos nosotros, que estamos a la intemperie para que no nos maten. Y vos jueza ridícula, qué saliste con los derechos humanos. Qué carajo te pasa… con 14 años saben lo que hacen, dejate de joder".