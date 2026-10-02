Robertito Funes Ugarte quedó totalmente expuesto por un micrófono abierto

Robertito Funes Ugarte vivió una jornada de máxima tensión durante la emisión matutina de su programa en LN+ cuando un descuido técnico dejó al descubierto su malestar con el equipo de trabajo. La mañana del viernes arrancó con un clima enrarecido en el estudio, donde las sonrisas brillaban por su ausencia y la tirantez entre los integrantes del ciclo era evidente para los televidentes.

A pesar de los intentos de sus compañeros por mantener la fluidez de la transmisión, la actitud distante del presentador anticipaba un desenlace conflictivo que no tardó en desencadenarse frente a las cámaras.

El detonante ocurrió justo después de presentar un informe sobre el caso de Aixa. Al retornar al estudio, Robertito Funes Ugarte manifestó su fastidio con la producción por la organización del aire. “A ver si nos ponemos de acuerdo…. Momento de los títulos, 7.33. Gracias”, exclamó con tono tajante.

La situación escaló en agresividad cuando le quitó de forma brusca una hoja de papel a un colaborador. Para colmo, al ir a la pausa, el sonido permaneció activo y se escuchó claramente su descargo. “¡Qué vergüenza! ¡¡Uffffff!!”, lanzó sin saber que salía al aire.

Este incidente se suma a un período complejo para el comunicador. Pocas semanas atrás, Robertito Funes Ugarte atravesó un tenso episodio al ser víctima de una estafa tecnológica que derivó en la pérdida de acceso a sus datos personales. “El jueves pasado me hackearon la cuenta del celular. Un reverendo hijo de su madre, del cuál ya tengo su teléfono. Es de la agencia Movistar, y aunque no lo crean es un diputado de la Cámpora el que me hizo esto”, había denunciado públicamente en esa oportunidad.

En aquel momento, el conductor relató cómo los delincuentes vulneraron su seguridad operativa para suplantar su identidad ante la empresa prestadora. “Dije ´qué raro, por ahí las empresas se cuelgan un día y se cuelgan´. Y desde el jueves pasado, mi teléfono se murió. No tenía nada, absolutamente nada”, explicó sobre el ataque informático.

La vulnerabilidad de sus registros personales facilitó la maniobra delictiva, según detalló el periodista. “Se hizo pasar por mí, tenía todos mis datos, mi documento, mi CUIT, tenía mi dirección, tenía absolutamente todo. Entonces cada dato que le daba a la persona de la empresa era correcto”, concluyó sobre la estafa que le costó más de $500000 en trámites de recuperación.