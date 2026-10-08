Robertito Funes Ugarte renunció a Telefe y se fue armando un escándalo

El periodista Roberto Funes Ugarte rompió el silencio tras confirmar su desvinculación de Telefe luego de casi diez años de trabajo continuo en la pantalla. El reconocido conductor aclaró los verdaderos motivos que precipitaron su alejamiento definitivo de la emisora y admitió que atraviesa un momento de incertidumbre laboral tras tomar la decisión de alejarse del canal.

Durante una emisión de su ciclo de streaming Tarde de Rosca en el canal La Casa, el periodista Roberto Funes Ugarte explicó que el conflicto principal comenzó cuando los directivos le exigieron cambiar su modalidad de contratación. "Hace un mes me avisaron que iba a pasar de empleado en blanco a facturación", reveló sobre esa modificación administrativa que terminó por detonar la relación.

Con ocho años bajo relación de dependencia formal, el comunicador Roberto Funes Ugarte solicitó una indemnización proporcional a su trayectoria acumulada dentro de la empresa. "Dije 'ok, facturo, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que llegar a un acuerdo para que pueda contar con el dinero'", expresó respecto a las negociaciones iniciales que entabló para defender sus haberes.

Las tensiones aumentaron al momento de revisar la documentación contractual final propuesta por las autoridades del medio. "Me explicaron todo de buena manera y me dieron el contrato para firmar. Cuando lo leo, algo no me cerraba", manifestó el presentador Roberto Funes Ugarte, quien aclaró que actualmente busca resolver el asunto legalmente con sus apoderados.

En su descargo público, el periodista Roberto Funes Ugarte apuntó directamente hacia la nueva conducción directiva del canal televisivo. "Han hecho muchísimos cambios, algunos bien y otros cuestionables. Trabajé hace muchos años con este grupo y no condicen con mi ser ni con mi parecer", lanzó de manera tajante para dejar clara su postura ética.

A la disputa contractual del conductor Roberto Funes Ugarte se sumó el malestar por quedar excluido de la cobertura especial del adiós de Lionel Messi. "Había una tremenda foto con muchísimos talentos de Telefe, yo no me vi y no fui convocado", recriminó al notar que no contaban con él para un evento tan relevante.

Ese desplante institucional llevó al famoso periodista Roberto Funes Ugarte a sospechar de las intenciones de la cúpula directiva hacia su figura. "Me pregunté qué estaba pasando. Ok, no estarán contentos conmigo y me están queriendo mandar una señal. Fue sumando todo", reconoció abiertamente sobre el acumulado de situaciones desgastantes que vivió en los últimos meses.

En relación a las versiones sobre su reemplazo por Sol Pérez al frente del debate de La noche de los ex, el conductor Roberto Funes Ugarte lanzó una ironía punzante. "Sé que hay muchos postulantes, así que, a los que están con las garras a punto de subirse, se los doy con un moño", disparó para restar importancia a los rumores de pasillo.

La prioridad actual del presentador Roberto Funes Ugarte pasa por percibir el dinero adeudado por los servicios prestados durante casi una década. "Primero arreglemos lo que hay que arreglar", exigió en relación a la liquidación final que le corresponde por sus años de antigüedad dentro del staff permanente de la empresa televisiva.

"No hubo una conversación, no sé si la habrá. Hoy estoy en un limbo", sintetizó el comunicador Roberto Funes Ugarte al referirse a su estatus contractual actual. "Tengo que arreglarlo con abogados y contadores", precisó sobre el equipo profesional que contrató para que gestione los reclamos monetarios que mantiene firmes ante la compañía.

El conflicto económico del periodista Roberto Funes Ugarte radica en la negativa del canal a compensar el traspaso de régimen laboral. "Me gustaría que esto se solucione. Me piden pasar a facturar sin darme un peso extra", recriminó la figura del espectáculo sobre la falta de propuesta económica favorable por parte de la empresa.

Para cerrar su testimonio, el conductor Roberto Funes Ugarte lamentó que su ciclo en la emisora terminara envuelto en reclamos legales y numéricos. "Me encanta estar en Telefe, pero me gustaría estar como estuve: siendo empleado en blanco, sin llegar a esto", concluyó con tono melancólico sobre el fin de una importante etapa profesional.