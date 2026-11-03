Robo a la joyería de la Peatonal: condenaron a una mujer por encubrimiento

La justicia sanjuanina avanzo en el caso por el millonario asalto a la joyeria J&M dictando una condena contra Sol Guadalupe Paez Velazquez de veintiun anos por ocultar elementos sustraidos en el comercio ubicado en el microcentro provincial.

El proceso se resolvio mediante un juicio abreviado donde la joven admitio su responsabilidad penal recibiendo seis meses de prision condicional tras un acuerdo coordinado entre el fiscal Leonardo Villalba y la defensora Maria Filomena Noriega homologado por el juez Roberto Garcia Montilla.

El ilicito investigado sucedio en la madrugada del tres de agosto de dos mil veintischie cuando dos implicados rompieron la puerta principal de vidrio de la joyeria para sustraer ciento cincuenta relojes y gran cantidad de joyas tasadas en treinta millones de pesos.

Las tareas de inteligencia y el analisis de las filmaciones permitieron identificar a dos adolescentes como supuestos autores materiales quedando uno de dieciseis anos detenido y el restante profugo de la justicia bajo la normativa del regimen penal juvenil.

La pesquisa policial conecto ademas al menor aprehendido con el violento atraco perpetrado el seis de agosto en perjuicio de la familia Bonanno en el barrio Villa America donde maniataron a tres personas y robaron veinticinco mil dolares y tres millones de pesos.

El circulo familiar del adolescente investigado tambien quedo comprometido judicialmente tras la imputacion de su madre Ivana Yanina Velazquez por encubrimiento agravado luego de hallarse herramientas robadas dinero y un motovehiculo con pedido de captura en su vivienda.