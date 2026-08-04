Robo a la joyería: secuestran la moto usada por los delincuentes

La investigación por el robo a una joyería sumó avances importantes en las últimas horas. El ayudante fiscal Juan García informó que los delincuentes utilizaron una motocicleta denunciada como robada para cometer el hecho, lograron neutralizar los sistemas sonoros de seguridad del local y dejaron tres huellas dactilares que podrían resultar claves para identificarlos.

Las novedades fueron dadas a conocer durante una conferencia de prensa en la que García explicó que el equipo fiscal encabezado por el fiscal Iván Grassi Gilardi, junto al personal de Delitos Complejos, la Brigada de Investigaciones Central y otras divisiones policiales, trabaja intensamente para esclarecer el caso.

Según detalló el funcionario, la mecánica del robo ya pudo ser parcialmente reconstruida. Los investigadores determinaron que dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Antes de ingresar al comercio arrancaron la bocina de la alarma ubicada en el exterior del local y, una vez dentro, retiraron el aturdidor sonoro instalado como parte del sistema de seguridad.

"Esa maniobra les permitió actuar sin que los elementos de seguridad alertaran a personas que se encontraban en las inmediaciones", explicó García.

A través del análisis de las cámaras de vigilancia del CISEM, los investigadores lograron identificar la motocicleta utilizada por los delincuentes. Luego de una intensa búsqueda, personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes encontró el rodado abandonado en un baldío.

La pesquisa permitió establecer además que la motocicleta había sido denunciada como robada con anterioridad al asalto. El vehículo ya fue secuestrado junto con su documentación y forma parte de la evidencia incorporada a la causa.

En paralelo, la Justicia ordenó dos allanamientos vinculados a la investigación. En esos procedimientos se logró secuestrar documentación relacionada con la motocicleta, aunque hasta el momento no fueron recuperados los elementos denunciados como sustraídos de la joyería.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación tiene que ver con las pericias realizadas en la escena del hecho. Personal de Criminalística logró levantar tres huellas dactilares consideradas hallazgos positivos. Ahora esas impresiones están siendo sometidas a pericias y serán cotejadas con las bases de datos policiales para intentar identificar a los autores.

Consultado sobre si existió una planificación previa para cometer el robo, García señaló que por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, indicó que los delincuentes aprovecharon determinadas características del inmueble para concretar el golpe.

Entre otros aspectos, los investigadores detectaron que el local no contaba con rejas de protección. Además, las pericias realizadas sobre el acceso permitieron establecer que los autores forzaron la puerta a la altura de la cerradura, logrando quebrar los mecanismos de seguridad e ingresar al comercio.

Mientras continúan las medidas investigativas, la Fiscalía mantiene abierta la búsqueda de los presuntos responsables y de los objetos robados, con la expectativa de que las huellas levantadas y el resto de las pruebas permitan avanzar en la identificación de los autores del hecho.