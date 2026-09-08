La Justicia resolvió este martes la situación procesal de tres personas vinculadas al millonario y violento robo que sufrió la familia Bonanno en San Juan. Aunque cada uno tuvo una resolución diferente y distintos roles dentro de la causa, los tres quedaron en libertad.

El caso más grave fue el de Maximiliano Castro Pacheco, quien fue señalado como uno de los autores del golpe contra la familia Bonanno. El acusado recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo en poblado y en banda, cometido mediante efracción y escalamiento.

Maximiliano Castro Pacheco. Foto: DIARIO HUARPE.

Sin embargo, su condena también incluyó otro episodio: luego del robo, Castro Pacheco protagonizó un hecho de violencia de género al agredir a quien era su pareja y madre de su hijo. Finalmente, la resolución judicial estableció que cumplirá la pena en libertad, aunque deberá respetar las condiciones impuestas por la Justicia.

En tanto, Nicolás Emanuel Pacheco no fue condenado como autor del robo, sino que quedó involucrado por un delito de encubrimiento. En su caso, la Justicia le concedió la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años.

Pacheco Nicolás Emanuel. Foto: DIARIO HUARPE.

Como condición para acceder a ese beneficio, deberá realizar una reparación simbólica de $100.000, suma que pagará en dos cuotas durante septiembre y octubre. De esta manera, también continuará en libertad mientras cumple las reglas establecidas.

Distinta es la situación de Fátima Pacheco, quien también fue vinculada a la causa por encubrimiento en calidad de autora. Para ella se fijó un plazo de tres meses de investigación penal preparatoria y deberá cumplir medidas de coerción mientras avanza el expediente.

Fátima Pacheco. Foto: DIARIO HUARPE.

Entre esas obligaciones, deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría Segunda y tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas. Al igual que los otros dos implicados, quedó en libertad.

La causa está relacionada con el violento asalto sufrido por la familia Bonanno, propietaria de la reconocida empresa Jugos Bonanno. La investigación determinó que los delincuentes se llevaron un importante botín compuesto por US$25.000 y $3.000.000.

Las cámaras de seguridad fueron claves para avanzar sobre los sospechosos y reconstruir el accionar de los involucrados. Durante posteriores allanamientos realizados en Chimbas, los investigadores recuperaron US$7.600 y secuestraron el automóvil que habría sido utilizado para llegar hasta la vivienda y escapar después del golpe.

Así, la causa tuvo tres resoluciones diferentes: una condena condicional para quien fue considerado autor del robo, una probation para uno de los acusados de encubrimiento y medidas judiciales para la tercera implicada. Pero el denominador común fue uno: ninguno de los tres quedó detenido y todos permanecen en libertad.