La investigación por el violento asalto que sufrió el reconocido deportista sanjuanino Carlos "Pollo" Comastri registró importantes avances. La UFI Delitos contra la Propiedad confirmó que cuatro hombres fueron detenidos y dos vehículos quedaron secuestrados tras una serie de medidas investigativas realizadas en distintos puntos de San Juan.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Alejandro Cortez, Omar Fermín López, Isaías Joel González y Axel Emanuel Cristofoletti Quintero, todos mayores de edad. Las actuaciones incluyeron allanamientos en cuatro domicilios distribuidos entre los departamentos Rawson, Pocito y Rivadavia, además de medidas para secuestrar elementos considerados de interés para la causa.

El hecho que originó la investigación ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2026, en una vivienda de Rivadavia. Según las actuaciones judiciales, tres delincuentes habrían ingresado al inmueble, donde agredieron a uno de sus ocupantes y exigieron dinero antes de sustraer diferentes pertenencias.

Como consecuencia del violento episodio, el Pollo Comastri sufrió graves lesiones, entre ellas una fractura de cráneo, que motivaron su internación en terapia intensiva. Posteriormente, el deportista recibió el alta y continuó su recuperación en su domicilio.

Dos vehículos secuestrados durante la investigación

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, los pesquisas lograron identificar dos vehículos que estarían vinculados con el asalto. Se trata de una Renault Trafic blanca y un Peugeot 206 color champagne.

Ambos rodados fueron incluidos en las medidas de secuestro solicitadas por los investigadores, junto con otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

La causa permanece bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, coordinada por la fiscal Claudia Salica. Mientras avanzan las diligencias, los investigadores buscan reunir nuevas pruebas para establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.