La jornada del martes terminó de la peor manera para un residente de Caucete. Un hombre de apellido Gallardo regresó a su domicilio ubicado en la calle Juan José Bustos, entre Calivar y Río Negro, y descubrió que había sido víctima de un escruche. El damnificado relató que el martes salió de su vivienda alrededor de las 19 y permaneció fuera durante unas tres horas.

Al volver a su hogar cerca de las 22, Gallardo notó que una de las ventanas traseras de la construcción había sido violentada. Al ingresar, el hombre descubrió que desconocidos habían violentado una ventana ubicada en la parte trasera y, tras revisar las habitaciones, comprobó que los delincuentes habían recorrido distintas dependencias en busca de objetos de valor. El golpe más duro lo sufrió al mirar debajo de su colchón, donde escondía la suma de $2.200.000 en efectivo que correspondían a sus ahorros.

Además del importante monto de dinero, los ladrones tuvieron tiempo para revisar la cocina. Antes de huir de la escena, abrieron la heladera y se llevaron cuatro patas muslos de pollo que estaban guardadas.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal de la Comisaría 37ma y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes trabajan para dar con los responsables del ilícito ocurrido en las cercanías de Villa Dolores.